Una familia vivió momentos de extrema tensión al ser interceptada por varios delincuentes armados cuando llegaba a una vivienda ubicada en Carasa al 3200, en el barrio Colinas de Peralta Ramos de Mar del Plata.

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El episodio ocurrió durante la noche y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes, captadas alrededor de las 20.32, muestran el momento en que las víctimas descienden de una camioneta gris y son abordadas repentinamente por los asaltantes.

Entre los integrantes de la familia se encontraba un niño de pocos años. Ante la irrupción de los ladrones, una mujer tomó al menor e intentó resguardarlo dentro de la vivienda mientras procuraba calmar la situación.

Vecinos que advirtieron lo que estaba sucediendo dieron aviso al 911. Pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos y el pequeño también resultó ileso.

Luego del asalto, intervino personal policial y comenzaron las tareas para reconstruir la secuencia e identificar a los responsables.

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La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego” y quedó bajo investigación de la dependencia policial correspondiente a la jurisdicción.

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