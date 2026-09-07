Un joven de 18 años fue aprehendido tras un robo ocurrido durante la noche del domingo en una vivienda del barrio Alfar, donde un hombre de 52 años fue reducido y golpeado por un grupo de delincuentes que ingresó al domicilio mientras se encontraba junto a sus hijos menores.

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El hecho fue advertido a partir de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de varios hombres vestidos de oscuro alrededor de un Volkswagen Taos azul, que se encontraba estacionado con las puertas abiertas en inmediaciones de Thames al 4600.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas Sur llegaron al lugar, los sospechosos escaparon corriendo en diferentes direcciones. Poco después, el dueño de la vivienda se acercó a los policías y relató lo ocurrido.

Según explicó, entre cuatro y cinco delincuentes con los rostros cubiertos y guantes ingresaron a la propiedad tras romper un ventanal ubicado cerca de la puerta de acceso. Dos de ellos llevaban armas de puño y golpearon al hombre en la espalda con una barreta antes de escapar con un televisor de 52 pulgadas y varios teléfonos celulares.

Durante el operativo, la Policía logró interceptar a uno de los presuntos integrantes del grupo. Al joven se le secuestraron un pasamontañas, guantes de goma negros y dos teléfonos iPhone.

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Además, dentro del Volkswagen Taos fueron encontrados el televisor robado y una escalera retráctil de aluminio, entre otros elementos vinculados con el hecho.

Más elementos recuperados

La búsqueda continuó en distintos puntos de la zona y permitió encontrar una campera negra que contenía dos teléfonos iPhone pertenecientes a las víctimas, además de una gorra y una mochila.

En el interior de esta última había un criquet tipo mariposa, una manivela, guantes negros, zapatillas blancas y una pulsera metálica.

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Los investigadores también establecieron que el Volkswagen Taos utilizado durante el procedimiento tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto de 2026, requerido por la Subcomisaría Acantilados en el marco de una investigación por robo agravado.

A su vez, fue localizado y secuestrado un Toyota Corolla Cross blanco, vehículo que había sido sustraído a la víctima y que habría sido utilizado por los delincuentes para escapar.

Pericias y búsqueda de los prófugos

Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda y en los vehículos involucrados. Las pericias permitieron obtener resultados positivos para rastros papilares y tramados compatibles con guantes en diferentes superficies del inmueble y en el espejo retrovisor izquierdo del Volkswagen Taos.

El propietario de la vivienda fue asistido en el lugar y presentó un golpe en la espalda, aunque se encontraba fuera de peligro.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad de viviendas y comercios de la zona, además de otras tareas destinadas a identificar y localizar a los restantes integrantes de la banda.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, que dispuso actuaciones por robo cuádruple agravado por escalamiento, efracción, cometido en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y encubrimiento agravado por hecho grave precedente.

El joven aprehendido fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia.