Ulises Cristiano declaró ante la Justicia en el marco de la investigación por la muerte de Sebastián Nazareno García y, según explicó su abogado, Ibar F. Sallaz, realizó un relato “cronológico y pormenorizado” de lo ocurrido y respondió las preguntas de la fiscal y del particular damnificado.

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Uno de los datos que surgieron durante la declaración y que, según la defensa, no había trascendido hasta el momento es que Cristiano llamó al 911 apenas 11 minutos antes del hecho para alertar sobre la presencia de un automóvil que le resultaba sospechoso en las inmediaciones.

Para Sallaz, ese llamado resulta relevante para sostener que su defendido no estaba esperando un enfrentamiento ni preparando una situación de violencia, sino que había advertido previamente la presencia de personas sospechosas y actuó conforme a lo que establece la ley.

El abogado volvió a plantear que Cristiano fue víctima de un hecho de inseguridad y que los atacantes se encontraban armados. Según su versión, uno de ellos le apuntó con un revólver en la cabeza y su defendido reaccionó para protegerse.

La defensa sostiene así que la muerte de García se produjo en un contexto de legítima defensa. “Vamos a sostener el pedido de que actuó bajo legítima defensa y solicitar la libertad del imputado”, explicó Sallaz.

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Ahora será la Justicia la que deberá definir la situación procesal de Cristiano. Si la Fiscalía no acompaña el pedido de libertad, la decisión quedará en manos de la jueza de Garantías, quien deberá resolver si corresponde que continúe detenido bajo prisión preventiva o si recupera la libertad.

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