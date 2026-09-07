Un hombre de 63 años fue detenido este lunes en Brown al 2000 en el marco de la causa conocida como “Liga de Remates”, una investigación que durante años puso bajo la lupa el funcionamiento de subastas judiciales en la ciudad.

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El detenido fue identificado como Héctor Ricardo Monteros, quien está imputado en la causa “Monteros, Héctor Ricardo y otros s/ Asociación Ilícita”, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Personal de la Comisaría Segunda hizo efectiva la orden judicial y posteriormente lo trasladó a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Monteros fue señalado durante la investigación como uno de los referentes de la denominada “Liga de Compradores” o “Liga de Remates”, una organización que, según la acusación judicial, operó al menos entre 2013 y 2018 para intervenir de manera ilegal en remates de bienes en Mar del Plata.

La maniobra consistía, de acuerdo con la pesquisa, en presionar, amenazar o intimidar a potenciales compradores para evitar que compitieran en las subastas. De esa manera, miembros del grupo podían adquirir propiedades por montos considerablemente menores a los que podrían haberse alcanzado en una puja abierta y luego obtener beneficios económicos con esos bienes.

La dimensión del caso quedó reflejada en los números reunidos durante la investigación: entre 2013 y 2018, de 511 subastas finalizadas en Mar del Plata, 324 habrían quedado en manos de integrantes vinculados a la organización, según los datos incorporados al expediente a partir de información del Colegio de Martilleros local.

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Este lunes, además, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 condenó a Monteros a ocho años de prisión al considerarlo responsable de integrar y liderar la asociación ilícita. Tras conocerse la sentencia quedó detenido y fue derivado a la cárcel de Batán.

La investigación de la “Liga de Remates” comenzó hace más de una década y llegó a involucrar a más de 20 personas con diferentes roles, desde quienes dirigían las operaciones hasta aquellos señalados por ejecutar las intimidaciones contra interesados en participar de las subastas.

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