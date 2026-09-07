Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar incidentes y agredir a personal de la Patrulla Municipal en una plazoleta ubicada sobre Diagonal Pueyrredon, entre San Martín y Rivadavia.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, el procedimiento comenzó a partir de una denuncia que advertía sobre dos personas que estaban generando disturbios en la vía pública.

Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron a uno de los involucrados golpeando el piso con un elemento similar a un fierro. Al intentar identificarlo y pedirle que cesara con su actitud, el hombre reaccionó de manera hostil y comenzó a lanzar golpes de puño contra el personal, por lo que fue reducido.

Posteriormente intervino personal policial, que realizó un palpado preventivo y encontró entre sus prendas un objeto cortopunzante. El hombre fue esposado, aprehendido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que se encuentra disponible durante las 24 horas la línea de WhatsApp 223 340 6177, destinada a recibir denuncias vecinales. A través de ese número se pueden enviar ubicaciones, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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