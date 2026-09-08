Una mujer de 70 años murió este martes por la mañana tras protagonizar un violento choque entre el Volkswagen Gol que conducía y una camioneta Toyota Hilux. El accidente ocurrió sobre la ruta 88, a la altura del predio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Batán.

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El siniestro se registró alrededor de las 10.30, en el kilómetro 7,5 de la ruta, por circunstancias que todavía son materia de investigación. Según las primeras informaciones, la Hilux, conducida por un joven de 20 años que circulaba en dirección a Mar del Plata, impactó contra el automóvil.

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La colisión fue de gran violencia y alcanzó directamente el lateral del Gol, en el sector correspondiente a la puerta de la conductora. Como consecuencia de las heridas sufridas, la mujer falleció en el lugar.

El impacto provocó importantes daños en ambos vehículos, que quedaron detenidos sobre uno de los márgenes de la ruta, mientras que distintas partes de las carrocerías quedaron esparcidas sobre el asfalto.

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El conductor de la Hilux pudo salir del vehículo por sus propios medios y, pese a presentar politraumatismos, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Luego del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia, con la intervención de Bomberos, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el choque serán determinadas mediante las pericias correspondientes, que buscarán establecer la mecánica del accidente y las eventuales responsabilidades.

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