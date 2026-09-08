Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la noche del lunes luego de que presuntamente ingresara al patio delantero de una vivienda de Mar del Plata con intenciones de sustraer una bicicleta.

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El hecho ocurrió cerca de las 22.50, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un desconocido dentro de una propiedad ubicada en Guayana al 2300.

Al arribar el personal del Comando de Patrullas, los efectivos encontraron al sospechoso reducido sobre la vereda. De acuerdo con el relato de una de las propietarias, la mujer había observado al hombre cuando intentaba llevarse una bicicleta Topmega rodado 29 que se encontraba en el sector delantero de la vivienda.

Ante la situación, uno de los vecinos intervino y colaboró con los ocupantes de la casa para retener al sospechoso hasta que arribara el personal policial.

El hombre fue trasladado posteriormente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) debido a las condiciones en las que se encontraba. Allí recibió asistencia médica y se le realizaron estudios complementarios.

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En el caso intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien avaló el procedimiento realizado por los efectivos.

La fiscalía dispuso la confección de actuaciones por el delito de “Hurto”, la notificación de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior remisión de las actuaciones a sede judicial.

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