El hecho ocurrió cuando el agresor arrancó primero un cesto de madera y rompió el cristal lateral de un Renault Logan.

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Vecinos del lugar escucharon los gritos, alertaron al 911 y salieron a la calle al notar que el sujeto continuaba la agresión: con otro cesto, esta vez metálico, provocó hundimientos y rayones en la carrocería de un Volkswagen Polo Track.

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Ante la furia del hombre, las propias víctimas y residentes de la cuadra se abalanzaron sobre él y lo retuvieron contra el suelo hasta la llegada del Comando de Patrullas Norte.

Los efectivos formalizaron la aprehensión y constataron los daños en ambos vehículos. La fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, ordenó iniciar actuaciones por el delito de "Daños" y el traslado del acusado a sede judicial.

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