Un hombre de 33 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas tras una persecución que culminó con un choque contra un poste en la intersección de Juana Manso y Rosales, durante un operativo de prevención del delito automotor.

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El hecho ocurrió cuando los efectivos detectaron un Peugeot 207 negro cuyo conductor, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. A unos 100 metros perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público, tras lo cual dos ocupantes descendieron y continuaron la huida a pie.

A partir de un operativo cerrojo, los agentes lograron interceptar a uno de los sospechosos y constataron que pesaba sobre él un pedido de captura activo emitido el 27 de julio por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata, en una causa por quebrantamiento del régimen de salidas transitorias.

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Durante la requisa, se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un dólar y un inflador portátil. En tanto, dentro del vehículo se halló una pistola calibre 9 mm marca Pietro Beretta y siete cartuchos, apta para el disparo y con pedido de secuestro activo desde el 8 de agosto de 2019.

El segundo ocupante logró escapar y era intensamente buscado en la zona. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, desde donde el fiscal Leandro Arévalo dispuso la imputación por portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento y captura activa, y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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