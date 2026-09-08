En el marco de un operativo de prevención y seguridad con especial atención a lo motovehículos, personal del Comando de Patrullas interceptó, en la intersección de Isla de los Estados y Jorge Hernández, a un joven de 18 años que circulaba con una Gilera Smash sin dominio colocado.

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Luego de verificar el rodado mediante el sistema informático, los oficiales constataron que registraba un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por la Comisaría Tercera con fecha el 2 de septiembre de este año. La motocicleta fue incautada y el joven quedó aprehendido por encubrimiento.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la notificación de la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44.

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