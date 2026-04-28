policia vial

Intentaron robar un auto y chocaron contra un poste de luz luego de una pesecución
El rodado fue hallado en berutti al 10 mil. Los ladrones escaparon por un descampado. La victima está a salvo, sin lesiones.
El rodado fue hallado en berutti al 10 mil. Los ladrones escaparon por un descampado. La victima está a salvo, sin lesiones.
Se desarrolló en la zona sur, en donde además se labró actas por infracciones y se constataron 5 alcoholemias positivas. Se utilizó la división de canes para detectar la droga secuestrada.
Un vehículo y una licencia secuestrados, una notificación por tenencia de marihuana y varias infracciones por circular sin permisos fue el saldo de un operativo integral desarrollado en la noche de este jueves en avenida Luro y Juncal. En el tiempo de tarea se interceptaron un total de 80 vehículos