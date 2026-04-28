policia vial

Operativos de control: un auto secuestrado y notificaciones por circular sin permiso

Un vehículo y una licencia secuestrados, una notificación por tenencia de marihuana y varias infracciones por circular sin permisos fue el saldo de un operativo integral desarrollado en la noche de este jueves en avenida Luro y Juncal. En el tiempo de tarea se interceptaron un total de 80 vehículos