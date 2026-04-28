Intentaron robar un auto y chocaron contra un poste de luz luego de una pesecución
El rodado fue hallado en berutti al 10 mil. Los ladrones escaparon por un descampado. La victima está a salvo, sin lesiones.
Un hombre de 33 años fue victima del robo de su auto en la intersección de las calles San Juan y Necochea. Fue interceptado por cuatro sujetos que lo amenazaron y robaron su Reault Duster.
Luego del llamado al 911 personal policial implemento un operativo cerrojo en colaboración con móviles de distintas dependencias, incluso con el apoyo de Perfectura Naval Argentina.
Luego de una persecución el rodado es hallado en la zona de Berutti al 10 mil donde choca contra un poste de luz. En el ferbor del momento los cuatro ocupantes se dan a la fuga por un descampado. No fueron detenidos.
La policía científica procedió al secuestro del vehículo. Interviene la ODCPA a cargo del Dr. Layus.
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