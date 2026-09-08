Personal del Comando de Patrullas Norte intervino hoy en la intersección de avenida Independencia y Saavedra, frente a una sucursal del Banco Nación, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública y molestaba a transeúntes.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a intentar el despeje del individuo.

Sin embargo, el sujeto adoptó una actitud hostil, desoyó reiteradamente las indicaciones impartidas por el personal policial y dificultó el procedimiento, lo que derivó en su aprehensión inmediata.

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El hecho quedó bajo la intervención del Juzgado Contravencional Nº5, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73 del Código de Faltas provincial, tras lo cual se ordenó su posterior libertad conforme a la normativa vigente.

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