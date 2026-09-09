Un hombre de 32 años fue aprehendido anoche en una vivienda del barrio Jorge Newbery, acusado de haber tomado el arma reglamentaria de su expareja y amenazarla con ella durante una discusión.

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El hecho ocurrió cerca de las 20:20. La mujer contó que ambos habían discutido tras una reciente separación. En medio del enfrentamiento, el hombre tomó el arma y se la apoyó en la cabeza.

La efectiva logró recuperar el arma y pidió ayuda. Cuando llegó la Policía, sus tres hijos menores y una familiar estaban encerrados en una habitación. El hombre permanecía en el patio.

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Los agentes ingresaron con autorización de la mujer y lo encontraron allí. Lo palparon y no hallaron armas ni otros elementos peligrosos.

El hombre fue aprehendido y trasladado. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, inició una causa por “Robo en grado de tentativa y amenazas” y ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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