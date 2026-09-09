Un hombre fue aprehendido durante la madrugada en el marco de un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrullas Norte.

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En su vehículo encontraron 13 envoltorios con una sustancia vegetal que pesó 41,02 gramos, además de elementos que, según la investigación, estarían vinculados a su presunto fraccionamiento.

El operativo comenzó cerca de la 1:40, cuando efectivos que recorrían la jurisdicción de la Comisaría Segunda observaron un Chevrolet Corsa negro detenido en inmediaciones de avenida Independencia y Avellaneda, con las balizas encendidas. Un hombre que estaba en el lugar se alejó al advertir la presencia policial y luego ingresó al vehículo.

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Los agentes solicitaron apoyo y el automóvil fue interceptado en avenida Independencia al 3100. Durante la identificación, el conductor dijo que trabajaba como chofer de una aplicación de transporte. Ante las preguntas policiales, manifestó que poco antes había mantenido contacto con otro hombre para adquirir marihuana y que llevaba esa sustancia dentro del vehículo.

Con intervención de la Fiscalía de Estupefacientes se autorizó una requisa de urgencia, realizada en presencia de un testigo. En el interior del Chevrolet Corsa fueron encontrados 13 envoltorios de nylon con una sustancia vegetal, con un peso total de 41,02 gramos.

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También secuestraron una balanza de precisión en funcionamiento, una navaja, $29.000 en efectivo y un teléfono celular, además de otros elementos considerados de interés para la investigación. En el vehículo había también un blíster de quetiapina.

La Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, dispuso la notificación de la formación de causa por una presunta infracción a la Ley 23.737, la constatación del domicilio y otras diligencias de rigor.

Por último, se ordenó que, si no registraba impedimentos legales, el imputado recuperara la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal.

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