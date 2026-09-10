Un hombre de 42 años fue aprehendido anoche en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras ser descubierto mientras intentaba sustraer insumos médicos pertenecientes al establecimiento.

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El operativo estuvo a cargo del personal policial que presta servicio de Policía Adicional (POLAD) en el nosocomio.

El hecho se produjo cerca de las 20:55, en el cierre del horario de visitas. Una empleada del servicio de seguridad privada del hospital advirtió la maniobra sospechosa del sujeto cuando se disponía a abandonar el edificio transportando material del lugar, por lo que dio aviso inmediato a los efectivos de guardia.

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Los agentes interceptaron al individuo en el sector de las puertas giratorias. Al revisar las pertenencias que llevaba consigo, constataron la presencia de dos cajas: una de ellas cargada con prendas de vestir y la otra con 20 sachets de solución fisiológica propiedad del centro de salud.

Por orden de la Fiscalía de Flagrancia, conducida por el Dr. De la Canale, el aprehendido, quien se encuentra desempleado, fue notificado de la formación de una causa por el delito de Hurto en grado de tentativa y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

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