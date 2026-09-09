Un joven de 22 años fue abatido este mediodía en el barrio Belisario Roldán, durante un enfrentamiento armado con efectivos de la Policía en el marco de una persecución, según se pudo saber extraoficialmente.

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Según las primeras informaciones, el joven intentaba huir en una motocicleta con pedido de secuestro activo, acompañado por otros dos hombres. En el transcurso del operativo, ingresó a los techos de una vivienda de la zona de Avellaneda y 184, donde se produjo un intercambio de disparos con el personal policial.

El impacto de bala en el tórax le provocó la muerte en el lugar. En la escena trabajaron una ambulancia del SAME, Bomberos, efectivos de la Comisaría 12ª y personal de Policía Científica, que secuestró un revólver en el procedimiento.

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La fiscal de turno, María Florencia Salas, supervisó las actuaciones en el lugar y ordenó el apartamiento de la Policía Bonaerense de las tareas periciales, que fueron derivadas a otra fuerza para garantizar la objetividad de la investigación.

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