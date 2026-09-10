Un joven de 28 años fue aprehendido este jueves por la mañana luego de ser sorprendido mientras presuntamente sustraía medidores de agua en la zona de Namuncurá al 1100, en Mar del Plata.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de dos hombres que estarían robando los dispositivos. Personal del Comando de Patrullas Sur, que realizaba tareas preventivas en jurisdicción de la Comisaría 16ª, acudió rápidamente al lugar.

Al arribar los efectivos, los sospechosos advirtieron la presencia policial y comenzaron a escapar por distintas calles. La persecución continuó hasta que ambos ingresaron a un descampado y lograron perderse momentáneamente de vista.

Sin embargo, minutos después los uniformados volvieron a localizar a los dos hombres cuando corrían en dirección a avenida Vértiz. Durante el seguimiento, uno de ellos pudo ser interceptado en inmediaciones de Magnasco y Vértiz, mientras que el segundo continuó la fuga hacia el sector de San Salvador.

Al momento de ser identificado, el joven llevaba una mochila. Ante los policías exhibió su contenido y los efectivos encontraron en su interior varios medidores de agua presuntamente sustraídos.

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Tras el procedimiento, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal De la Canale, desde donde se dispuso la formación de actuaciones y la aprehensión del joven por el delito de “Robo”.

Luego de cumplirse las diligencias correspondientes, se ordenó su traslado y alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúan las actuaciones judiciales por el hecho.

El segundo sospechoso, que logró escapar durante el operativo, no fue detenido en el procedimiento informado por la Policía.

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