Los atraparon en los techos cuando intentaban asaltar a una anciana de 88 años
Usaron un crique para doblar los barrotes de una ventana en Vértiz y Juana Manso. Vecinos llamaron al 911 y cayeron tres jóvenes con guantes y barretas.
Un llamado al 911 interrumpió el golpe en la madrugada. Tres delincuentes intentaron entrar a la casa de una mujer de 88 años en Vértiz y Juana Manso, pero terminaron acorralados por la policía antes de cruzar la ventana.
Para meterse en el chalet usaron un crique hidráulico con el que deformaron las rejas de un patio interno. Las ráfagas de ruido alertaron a un vecino de la cuadra, que avisó al Comando de Patrullas Sur. Cuando los patrulleros frenaron en la puerta, los ladrones saltaron hacia la terraza para escapar.
Los efectivos montaron un cerrojo en la manzana y atraparon a dos en los techos; el tercero estaba escondido entre los yuyos de un lote lindero. Se llevaban encima un kit de asalto: barretas, destornilladores, cinta de embalar, cuellos polares, guantes negros y cuatro celulares.
La mujer resultó ilesa. Los aprehendidos, un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 18, quedaron a disposición del fiscal Walter Martínez Soto. El menor fue citado a tribunales y los dos mayores terminaron en la Alcaidía Penitenciaria de Batán, imputados por tentativa de robo agravado. Uno de ellos ya registraba antecedentes por robos violentos.