La Policía realizó dos allanamientos en el barrio Autódromo de Mar del Plata en el marco de una investigación por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Decimoprimera, junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería.

Durante los operativos fue aprehendida una mujer de 60 años. Además, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16, 20 cartuchos intactos, 20 gramos de marihuana, una balanza electrónica y un teléfono celular.

La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el 25 de agosto. Según la denuncia, una mujer fue amenazada durante una discusión familiar y, en ese contexto, se habría efectuado un disparo al aire con una carabina.

A partir de la investigación, la Justicia autorizó los allanamientos que permitieron hallar los distintos elementos.

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La UFI CTC dispuso notificar a la imputada de la formación de la causa y posteriormente ordenó su libertad, de acuerdo con el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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