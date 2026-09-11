Un hombre que era buscado por la Justicia de Paraguay desde 2013 fue detenido en las últimas horas en Miramar, luego de un operativo realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina.

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La investigación comenzó a partir de información que indicaba que el prófugo podría encontrarse en la zona. Con esos datos, los agentes desplegaron durante varios días tareas de inteligencia, vigilancia fija y seguimiento encubierto para establecer sus movimientos y determinar el domicilio donde se encontraba.

A partir de las tareas realizadas, los investigadores lograron individualizar al sospechoso y confirmar su presencia en la localidad. Luego de corroborar esa información, se aguardó el momento indicado para concretar el procedimiento y detenerlo.

El hombre tenía vigente una alerta roja de alcance internacional y era requerido por autoridades judiciales de la República del Paraguay desde 2013. En ese país se encuentra imputado por los delitos de hurto agravado y homicidio doloso.

Tras concretarse la detención, los efectivos realizaron las comunicaciones correspondientes con el magistrado interviniente, quien dispuso las medidas procesales de rigor.

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El detenido fue trasladado posteriormente a la sede de la Policía Federal Argentina en Mar del Plata, donde quedó alojado y permanece a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones vinculadas al pedido de captura internacional.

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