Un hombre de 41 años fue detenido esta madrugada en el interior del colegio Alfred Nobel (Libertad 6000), donde ingresó con fines de robo y al ser sorprendido por la policía intento disimular su accionar haciéndose el dormido.

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El sujeto había ingresado tras forzar una ventana, pero su accionar quedó limitado por la activación de la alarma. Precisamente el procedimiento policial se inició a partir del alerta emitido por el sistema de seguridad del edificio.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales montaron un perímetro e ingresaron con la colaboración del personal de mantenimiento. Durante la inspección, encontraron al sospechoso recostado en el suelo de un pasillo, donde intentaba simular que dormía para evitar ser descubierto.

Tras su aprehensión, los agentes constataron daños en una abertura exterior y desorden en el sector del kiosco escolar, con mercadería dispersa. En el relevamiento posterior, se hallaron cuatro televisores desprendidos de sus soportes -tres sobre un pupitre y uno en el piso- y dos parlantes de gran tamaño listos para ser retirados.

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La responsable de la institución reconoció los elementos como parte del patrimonio del establecimiento. La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, quien dispuso el traslado del imputado y su imputación bajo la carátula de “tentativa de robo agravado por escalamiento”.

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