Un hombre de 32 años fue detenido en el barrio Colinas de Peralta Ramos, acusado de amenazar de muerte a una mujer y agredir verbal y físicamente a policías.

Ads

El hecho ocurrió en una vivienda de Benito Lynch al 2600, a la que concurrieron agentes del Comando de Patrullas y de la Patrulla Municipal. Minutos antes, el sujeto había amenazado de muerte a la mujer de 38 años, quien salió del domicilio para solicitar ayuda.

Según consta en el informe policiales, los efectivos fueron insultados por el violento sujeto, quien además intentó golpearlos con sus puños aunque no logró su objetivo de lesionarlos.

Puede interesarte

En el hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se dispuso una notificación por Amenazas y Resistencia a la Autoridad, además del traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Ads

Ads