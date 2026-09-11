La Municipalidad de General Pueyrredon demolió una estructura ubicada en inmediaciones de Pasaje Venezuela y Pasaje Santa Cruz que, según informó oficialmente, era utilizada como búnker y estaba vinculada a actividades ilícitas.

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De acuerdo con el Municipio, en el lugar se habrían registrado situaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes y episodios de disparos con armas de fuego, lo que había generado preocupación e inseguridad en el sector.

El procedimiento contó con la intervención de personal de la Patrulla Municipal, EMVIAL y efectivos de la Comisaría Sexta. Durante el operativo, trabajadores de EMVIAL utilizaron una pala mecánica para derribar y desmantelar la construcción.

Además, dos camiones municipales fueron destinados al retiro de los restos y materiales que quedaron luego de la demolición. Mientras se realizaban los trabajos, la Policía y la Patrulla Municipal llevaron adelante tareas de prevención y control en la zona.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la intervención permitió retirar una estructura asociada a hechos delictivos y avanzar con la recuperación del espacio.

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