Un hombre de 37 años fue aprehendido en el marco de una investigación por tentativa de femicidio, luego de un operativo conjunto entre personal de la Comisaría Decimoquinta y el Comando de Patrullas Norte. La detención se produjo durante la madrugada en inmediaciones de avenida Constitución y Félix U. Camet, donde también se secuestró el vehículo presuntamente utilizado en el hecho.

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La causa se inició alrededor de las 21:55, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona de Ruta 11 y calle Scaglia encontraron a una mujer de 36 años ensangrentada y semidesnuda solicitando auxilio. La víctima relató que había sido agredida por un hombre al que conoció a través de Facebook, quien la habría golpeado en la cabeza con un martillo, tras lo cual perdió precisión sobre lo ocurrido.

De acuerdo con su declaración inicial, ambos se habrían trasladado en un automóvil oscuro de tres puertas hasta la zona costera, donde consumieron bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, antes de que se produjera la agresión.

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La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internada en observación y bajo atención médica. En paralelo, se preservó la escena y se iniciaron peritajes correspondientes.

Las tareas investigativas permitieron identificar un vehículo Suzuki Fun/Celta gris que habría circulado por la zona en el horario del hecho. Posteriormente, mediante el sistema de monitoreo municipal y el aviso del COM, se localizó un rodado de similares características junto al sospechoso.

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Durante la requisa del automóvil se secuestraron un machete de 50 centímetros, un cuchillo tipo Tramontina, prendas de vestir, una lata de cerveza y un teléfono celular. Además, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde 2016, solicitado por Gendarmería Nacional.

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Intervino la Fiscalía Nº1, a cargo de Florencia Salas, que dispuso la aprehensión del imputado, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, el secuestro de elementos y el traslado del detenido a sede judicial.

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