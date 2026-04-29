Otro menor habría sido el autor de los disparos contra un joven en Monte Varela
El joven, de 16 años, habría ejecutado al menos cuatro disparos. Junto a él actuaba un mayor de 18. La víctima permanece en estado crítico en el HIGA.
El joven, de 16 años, habría ejecutado al menos cuatro disparos. Junto a él actuaba un mayor de 18. La víctima permanece en estado crítico en el HIGA.
El malviviente se presentó el 4 de septiembre en la vivienda de su anterior pareja, le ofrecieron un plato de comida y luego intentó asesinar al novio actual.
El autor de los disparos no fue encontrado en su domicilio.
La pelea se desarrolló el 24 de diciembre por un conflicto de larga data.
La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal por una herida en el brazo izquierdo.
Celeste Lorenza López, de 44 años, declarará esta tarde en Tribunales. Fue trasladada a la DDI de Villa Gesell por orden del juez David Mancinelli.
Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas en el marco de una investigación por intento de homicidio, tras un operativo realizado por personal de la Comisaría 6ta en el barrio Libertad.
Ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre. La víctima, de 15 años, tuvo que ser derivada a un nosocomio por la gravedad de las lesiones provocadas en la cabeza.
Ocurrió en el barrio Las Dalias. Allí, un joven de 27 años recibió un disparo en el tórax. El sospechoso intentó fugarse por el fondo de la vivienda.
El hecho ocurrió el pasado lunes 2 en Magnasco al 1100. Uno de los atacantes fue visto ayer en las inmediaciones, pero pudo huir y en el camino se descartó del arma.
La joven de 25 años sufrió heridas en el abdomen, en un brazo y un dedo.
Se confirmó que un hombre identificado como Farjad Shakeri recibió órdenes de proporcionar un plan para asesinar al Presidente el 7 de octubre de 2024.