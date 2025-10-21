Un joven de 22 años resultó gravemente herido a principios de mes al recibir cuatro disparos -tres en las piernas y uno en el abdomen- en un ataque ocurrido en el barrio Las Heras, y la Justicia ordenó la captura del principal sospechoso, un hombre de 34 años que continúa prófugo.

Ads

El hecho se registró el pasado 7 de octubre en la intersección de las calles Cerreti y Calabria, cuando la víctima fue sorprendida por sujetos a bordo de una moto y sin mediar palabra, le efectuaron múltiples disparos que impactaron en sus miembros inferiores y en la zona abdominal.

El herido fue trasladado por particulares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó consciente pero con falta de lucidez y fue derivado a quirófano por la gravedad de las lesiones. La investigación preliminar indicó que el ataque estaría vinculado al consumo de estupefacientes.

Ads

Puede interesarte

En el marco de la causa caratulada como “Homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego”, intervinieron la UFI N°5, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, y el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de De Marco.

En este marco, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, junto a personal de las seccionales Tercera y Quinta, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y un grupo de contención, llevaron adelante allanamientos en viviendas de los barrios Las Heras y Don Emilio.

Ads

Sin embargo, pese al despliegue, los procedimientos arrojaron resultado negativo y el imputado no fue encontrado. Ante esta situación, la Fiscalía interviniente solicitó el pedido de captura del hombre sindicado como autor de los disparos, quien permanece prófugo de la Justicia.