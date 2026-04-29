Dos jóvenes de 16 y 18 años estarían involucrados en el intento de homicidio ocurrido esta tarde en Coronel Suárez entre Falucho y Brown contra otro joven de 17, quien permanece en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Todo estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

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Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo en el marco de un conflicto de vieja data entre los involucrados, que derivó en una violenta pelea en la vía pública.

Durante el enfrentamiento, el menor de 16 años extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, provocándole heridas de gravedad. “Dos disparos en las piernas y uno en el abdomen”, informó la fiscal Constanza Mandagaran a El Marplatense.

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El joven fue trasladado de urgencia al HIGA, donde permanece en estado crítico y es intervenido quirúrgicamente.

A partir de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, se logró identificar a ambos imputados, estableciéndose que uno de ellos habría efectuado los disparos (habrían sido al menos cuatro), mientras que el restante participó en la agresión física mediante golpes de puño.

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En el hecho tomó intervención la Fiscalía N°4, a cargo de Mandagaran, quien dispuso la carátula de “tentativa de homicidio”, la recepción de testimonios, la realización de diligencias investigativas y la solicitud de órdenes de allanamiento y detención para los sospechosos. También tomó intervención la Fiscalía de Menores, a cargo de Mariana Baqueiro.