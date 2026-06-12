Un hombre de 24 años que fue detenido hoy como sospechoso por el crimen de Matías Peralta ocurrido el pasado 25 de febrero en el barrio José Hernández, declaró y negó cualquier tipo de vinculación con el episodio que se le imputa, según informó a El Marplatense el fiscal que investiga la causa, Fernando Berlingeri. “Dijo que no tenía nada que ver con el hecho, pero habrá que chequearlo”, manifestó.

Ads

Sobre la situación procesal actual del imputado tras su primera comparecencia ante la justicia, Berlingeri confirmó que el sospechoso ya fue indagado: “Ahora el muchacho declaró y hay que evacuar citas”. El sujeto fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El joven fue detenido mientras circulaba en un Chevrolet Cruze. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI en la intersección de Ayolas y calle 214, donde el sospechoso fue interceptado tras permanecer prófugo desde mayo. Además, durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados.

Sobre la investigación, Berlingeri destacó que “se llegó a los presuntos autores a través de testimonios y de imágenes”. Se recuerda que hay otro sospechoso en la causa, que permanece prófugo.

Puede interesarte

El fiscal puntualizó que los investigadores contaban con “una referencia sobre las características fisonómicas de los dos” sospechosos. Asimismo, sumó al expediente dos factores determinantes para el rastreo: la existencia de “un tema previo de disputa” y, fundamentalmente, “el uso de una moto que vinculaba a los sospechosos”.

Ads

Respecto al quiebre en la causa que derivó en los operativos, el fiscal destacó la relevancia de un testimonio fundamental, señalando que se llegó a este resultado gracias “a un testigo en particular que llevó información precisa”.

El crimen de Peralta ocurrió el 25 de febrero, cerca de las 15:00. Ese día, múltiples llamados al 911 alertaron sobre detonaciones en la zona de Carlos Gardel y Gaboto, mientras la víctima ingresaba gravemente herida al Hospital Interzonal, a donde había llegado en su propia camioneta Toyota Hilux.

Según la reconstrucción del hecho, un atacante que circulaba en motocicleta se colocó a la par del vehículo y abrió fuego. Peralta descendió e intentó huir corriendo, pero fue alcanzado nuevamente por los disparos.

Ads

Puede interesarte

En el lugar, Policía Científica secuestró nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil deformado. Las pericias arrojaron que la camioneta presentaba al menos seis impactos de bala.

Como detalle relevante en la causa, se sabe que Peralta había recuperado la libertad apenas un día antes del ataque, tras haber estado detenido por su presunta participación en una balacera contra una vivienda ocurrida el 11 de enero en la zona de Ayolas al 11100, donde el frente de una casa recibió casi 200 disparos.