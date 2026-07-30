El hecho ocurrió en la esquina de Buenos Aires y San Martín, donde agentes del Cuerpo de Patrullas Municipal que realizaban recorridas preventivas observaron que, cuando el colectivo se detuvo en la parada, uno de los jóvenes extrajo un objeto con apariencia de arma de fuego y comenzó a apuntar hacia el interior de la unidad.

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Ante la situación, los efectivos descendieron del móvil, dieron la voz de alto y lograron que el adolescente arrojara el objeto al suelo.

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Los tres jóvenes fueron reducidos hasta la llegada del personal de la Subcomisaría Casino.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego de plástico, de color negro y con accesorios del mismo material, utilizada durante el episodio.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por averiguación de ilícito, la identificación de los tres adolescentes y la verificación de sus antecedentes. Como no registraban impedimentos legales, posteriormente fueron entregados a sus progenitores, de acuerdo con la normativa vigente.

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