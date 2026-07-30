El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la zona norte de Mar del Plata y la víctima permanece internada con graves lesiones.

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El accidente se produjo en Berutti, entre Czetz y Chilavert. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Sexta y de la Policía Local llegaron al lugar y encontraron a un hombre de 46 años tendido sobre el asfalto, junto a su bicicleta completamente destruida. La camioneta involucrada ya había huido.

El ciclista fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y politraumatismos. Al cierre de esta edición continuaba internado.

Gracias al aporte de testigos, la Policía obtuvo la descripción y la patente de la camioneta involucrada, una Ford Ranger blanca. Minutos más tarde, un móvil detectó un vehículo con esas características circulando por la ciudad y lo interceptó en Brandsen al 7500.

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Al identificar al conductor, los efectivos constataron que la camioneta presentaba daños en el sector frontal derecho compatibles con el impacto. Además, advirtieron que el hombre tenía un fuerte aliento etílico.

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Por disposición del fiscal Rodolfo Martínez, titular de la UFI N° 11, el conductor fue demorado y notificado de la formación de una causa por lesiones graves. También se ordenó la extracción de sangre para realizar los análisis toxicológicos correspondientes.

En tanto, personal de Tránsito intentó practicarle el test de alcoholemia, pero el hombre se negó a realizar la prueba, por lo que se labraron las actas de infracción correspondientes.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Policía Científica, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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