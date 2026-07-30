Identificaron al conductor que atropelló a un ciclista, escapó y se negó al test de alcoholemia
El hombre, de 35 años, fue demorado tras un operativo policial. La víctima, de 46 años, permanece internada en el HIGA con graves lesiones.
El hombre, de 35 años, fue demorado tras un operativo policial. La víctima, de 46 años, permanece internada en el HIGA con graves lesiones.
Dar positivo en un test de alcoholemia puede implicar multas de hasta 2 millones de pesos. Diciembre concentra un alto número de accidentes de tránsito vinculados al consumo de bebidas alcohólicas.
Hay distribuidos más de 70 radares en las rutas 2, 11, 63 y 74, donde las velocidades máximas van de 60 a 120 km/h.
Lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de operativos en 39 puntos de todo el país. El valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate.
Antes de las 18, nueve personas ya habían dado positivo en el test de alcoholemia.
La medida fue adoptada de oficio por el Ministerio de Transporte bonaerense tras comprobarse que la joven conducía alcoholizada y sin licencia al momento del siniestro vial.
Ley de Alcohol Cero rige desde el 1 de enero de 2023 y durante los primeros meses de este año la cartera efectuó 17.803 testeos a conductores y registró 150 infractores, lo que representa un 0,84% de positividad.
Los operativos se realizaron en La Frontera y en los accesos a la ciudad, con controles de alcoholemia, documentación y condiciones de circulación, en coordinación con la Provincia y el municipio.
Estas tareas son llevadas a cabo por personal del Cuerpo de Patrulla Municipal, Tránsito, Prefectura, Grupo de Prevención Motorizada y la Policía de la Provincia en distintos barrios de la región.
Los operativos incluyeron más de 537.00 vehículos controlados, retención de licencias y un caso extremo en la Ruta Provincial 11 que evitó una tragedia con menores a bordo.
En horas de la madrugada del sábado se llevó a cabo un control de alcoholemia en Tigre. El resultado dio un total de 0,83 gramos de alcohol en sangre.
Se trata de Agustín Ledesma, quien formó parte del cuerpo técnico de predécimas de la institución. La publicación en redes sociales se llenó de mensajes de afecto.