Un conductor de 22 años fue detectado con alcoholemia positiva durante un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar, mientras cumplía tareas comunitarias por una infracción similar previa. El test arrojó 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que constituye una falta en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante.

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Durante el procedimiento, el joven reconoció que había sido sancionado el año pasado por conducir bajo los efectos del alcohol. “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, afirmó ante los agentes.

Consultado por el resultado, intentó justificar la alcoholemia positiva al señalar que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en referencia a su pareja. Desde la ANSV respondieron: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

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En el marco del operativo, el conductor realizó llamados telefónicos a sus padres para intentar resolver la situación: “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”, se lo escuchó decir. Además, los agentes constataron la presencia de vasos con bebidas alcohólicas dentro del vehículo, donde viajaba acompañado.

Como consecuencia, se le retuvo la licencia de conducir y deberá afrontar una multa que puede alcanzar los $2.215.000, además de una posible inhabilitación de entre 3 y 18 meses.

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El control se desarrolló durante el fin de semana en la Ruta Nacional 8, en el peaje Pilar, y en la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15. En total, la ANSV fiscalizó 4770 vehículos, labró 263 infracciones y detectó 194 casos de alcoholemia positiva, con registros máximos de 2,08 y 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Desde la ANSV destacaron que los controles buscan prevenir conductas de riesgo al volante y reducir la posibilidad de siniestros viales, reforzando la seguridad en rutas y autopistas de todo el país.