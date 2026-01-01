La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que durante la madrugada de este 1 de enero se fiscalizaron 5557 vehículos en distintos puntos del país, en el marco de un operativo federal por las celebraciones de Año Nuevo. Como resultado, se detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva, siendo el valor más alto registrado de 2,23 g/l en la ciudad bonaerense de Zárate.

Los controles se realizaron ante el incremento del tránsito en rutas y accesos durante el inicio del período estival. Además de las alcoholemias positivas, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. La ANSV indicó que los operativos continuarán a lo largo de toda la jornada.

Los conductores que superaron los límites permitidos fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se verificó la documentación obligatoria, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la correcta colocación de patentes.

Las fiscalizaciones se desarrollaron en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y fuerzas locales, especialmente en zonas con mayor flujo vehicular por el recambio turístico.

La ANSV recordó que el alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial y que los controles permanentes buscan prevenir conductas que ponen en peligro la vida de las personas.

