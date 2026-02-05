La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó durante enero un total de 537.019 vehículos en rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, y sancionó a 12.474 conductores por distintas infracciones, con especial foco en la detección de alcoholemia positiva como una de las principales causas de siniestros viales graves.

El dato más relevante de los controles fue la detección de 2002 conductores que manejaban con alcohol en sangre. Además, se registraron 2453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Los operativos se realizan diariamente en 39 puntos estratégicos del país, de manera coordinada con provincias y municipios, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

En ese marco, se destacó una intervención realizada durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, donde agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad.

Con apoyo policial se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel considerado extremadamente alto. La intervención permitió evitar una situación de riesgo extremo y una posible tragedia.

El informe mensual de la ANSV también indicó que la alcoholemia más alta registrada en enero fue de 3,05 g/l en la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.