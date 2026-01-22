La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó operativos de control y fiscalización en Pinamar, con presencia en la zona de La Frontera y en los accesos urbanos, donde se controlaron 13.800 vehículos y se labraron 207 infracciones, con el objetivo de prevenir la conducción temeraria y reducir riesgos para residentes y turistas.

Del total de infracciones registradas, 79 correspondieron a alcoholemias positivas, con valores máximos detectados de 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, 40 a la falta de documentación obligatoria y 13 a vehículos que circulaban sin patente o con patentes adulteradas.

Los controles se llevan adelante de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, e incluyen la fiscalización de todo tipo de vehículos, la verificación de la documentación correspondiente, el control de las condiciones de circulación y la realización de pruebas de alcoholemia a los conductores.

Desde el organismo remarcaron que, en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido del espacio público, la conducción temeraria o irresponsable representa un riesgo concreto e inmediato, cuyas consecuencias pueden resultar graves.

Además de estos operativos, la ANSV indicó que interviene sancionando a los conductores que evidencian conductas irresponsables en la vía pública, como parte de las acciones de control y prevención vigentes.

