El alcohol al volante no sólo mata, también golpea fuerte en el bolsillo. Diciembre, mes de despedidas y celebraciones, concentra un alto número de accidentes de tránsito vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. Dar positivo en un test de alcoholemia puede implicar multas de hasta 2 millones de pesos y la pérdida de la licencia por hasta 18 meses.

Las estadísticas son contundentes: en 2024 murieron más de 1000 personas en siniestros viales donde el conductor había bebido, sobre un total de 4054 fallecidos. Según datos de la Dirección Nacional de Observatorio Vial de la ANSV, el 69,7% de los ingresos a guardia en hospitales públicos por accidentes de tránsito declararon haber consumido alcohol en las seis horas previas.

En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero (Ley 15.402), que sanciona cualquier graduación mayor a 0 mg de alcohol en sangre. Las multas por conducir alcoholizado van de $342.200 a $1.711.000, mientras que negarse a realizar el test -considerado falta grave- puede costar entre $855.500 y $2.053.200.

Las inhabilitaciones dependen del nivel de alcohol detectado: de 0.01 a 0.49 g/l: 3 meses; de 0.5 a 0.99 g/l: 6 meses; de 1.0 a 1.5 g/l: 12 meses; más de 1.5 g/l: 18 meses. En todos los casos, el infractor debe asistir a cursos de educación y capacitación vial para recuperar la licencia. La tolerancia es estrictamente cero y las sanciones son de cumplimiento efectivo.

Otro aspecto clave es el seguro: cuando un conductor provoca un accidente bajo efectos del alcohol, la cobertura de la compañía queda anulada. En esos casos, el responsable debe afrontar las consecuencias civiles y penales, como ocurre al pasar un semáforo en rojo o exceder la velocidad permitida.

La normativa de Tolerancia Cero se aplica en la mayoría de las provincias. San Luis y Tierra del Fuego permiten hasta 0,2 g/l; Catamarca y Córdoba, 0,4 g/l; mientras que CABA y Mendoza mantienen el límite más alto, con 0,5 g/l.

Fuente: con información de DIB