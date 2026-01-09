La influencer libertaria Eugenia Rolón fue inhabilitada para obtener licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires, luego del choque que protagonizó en estado de ebriedad en la localidad de Mar de Ajó, según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense.

La sanción fue dispuesta de oficio por el organismo provincial, tras el siniestro vial ocurrido durante un control del Operativo Sol. Rolón, de 23 años, conducía sin licencia habilitante y presentaba un nivel de alcoholemia de 1,89 gramos por litro de sangre.

El hecho ocurrió el jueves, poco antes de las 10:00, cuando agentes detuvieron a la joven luego de que realizara maniobras imprudentes y colisionara contra un poste. Tras el test de alcoholemia, el personal policial procedió al secuestro del vehículo, un Honda Fit.

El automóvil involucrado pertenece a Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón y responsable de las redes sociales del presidente Javier Milei. El rodado registra, además, casi 900.000 pesos en multas acumuladas.

Luego del procedimiento, Gutiérrez se presentó en la comisaría interviniente para retirar a su pareja. El episodio generó repercusiones políticas y controversia dentro del espacio libertario.

