El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó hoy la presentación del V Congreso Nacional de Seguridad Vial en el Museo MAR de Mar del Plata, un evento que se desarrollará junto a la organización Estrellas Amarillas hasta el próximo viernes. En este marco, el funcionario analizó la alarmante situación vial actual y los desafíos normativos y de gestión para revertir las cifras de accidentes: “El objetivo es buscar la disminución de la siniestralidad en todo el ámbito de la provincia y de la Argentina”.

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En diálogo con El Marplatense, Marinucci repasó las estadísticas actuales y lamentó que a nivel nacional se registren 14 víctimas fatales por día, mientras que en territorio bonaerense la cifra oscila entre tres y cuatro. Frente a este escenario, destacó la importancia de adquirir herramientas y conocimiento, pero hizo especial hincapié en la concientización colectiva. Según el funcionario, todo hecho que ocurre en la vía pública puede ser evitado “en función de la responsabilidad individual, y eso es lo que tenemos que buscar”.

Respecto a las reformas legislativas que se debaten en las jornadas, el titular de la cartera de Transporte se refirió a las modificaciones propuestas para el Código Penal. Explicó que se plantea la incorporación de dos artículos para agravar las penas ante faltas graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, cruzar semáforos en rojo o circular con exceso de velocidad.

El encuentro contó con la presencia de integrantes de Estrellas Amarillas.

Según indicó el objetivo es evitar que estas conductas queden bajo una tipificación que hoy permite que conductores que causan la muerte de un ciudadano terminen con una condena de tres años en suspenso y sigan manejando. Marinucci recordó que la iniciativa ya cuenta con media sanción en el Senado y que el diputado nacional Ramiro Gutiérrez está comprometido en “ocuparse de conseguir los votos necesarios para darle la sanción que falta y, de esta manera, transformarlo en ley”.

Por otra parte, detalló el esquema de trabajo con los distintos distritos de la provincia y remarcó la necesidad de una articulación efectiva entre la gestión provincial y los funcionarios locales de tránsito. En ese sentido, advirtió sobre la resistencia de algunos inspectores locales a multar a sus propios vecinos y llamó a romper con esa lógica. Para Marinucci, el crecimiento de la siniestralidad en los ejes urbanos exige un cambio de perspectiva: “Necesitamos que los propios municipios entiendan que el cuidado a sus vecinos no es ir a reprender sobre una acción que no corresponde en función de la ley, sino que es cuidarlos”.

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Con relación al equipamiento técnico, ponderó la entrega de más de 120 dispositivos de control de alcoholemia a los municipios, aunque lanzó un llamado de atención al revelar que el Gobierno provincial debe verificar su uso constante porque tienen conocimiento de que muchas comunas poseen los equipos pero “prefieren no utilizarlo”. Al respecto, enfatizó que desde su gestión entienden que estos dispositivos “son herramientas de cuidado, no herramientas de represión”.

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Al analizar las causas más recurrentes detrás de las tragedias viales, Marinucci desestimó que se trate de un único factor y apuntó a la combinación de conductas negligentes. Concluyó que, mayoritariamente, los siniestros se desencadenan por la "imprudencia del conductor: en la manipulación del celular, en el no uso del cinturón de seguridad o en el no uso del casco”, factores que configuran escenarios de riesgo crítico en las calles y rutas argentinas.

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