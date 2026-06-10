controles viales

Día de la Seguridad Vial: aumentaron las muertes y casi la mitad de las víctimas son motociclistas
Durante 2025, las muertes por siniestros viales en Argentina crecieron un 8%. En los últimos 25 años, 179.062 personas murieron en el tránsito.
Durante 2025, las muertes por siniestros viales en Argentina crecieron un 8%. En los últimos 25 años, 179.062 personas murieron en el tránsito.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, inauguró hoy en la ciudad el V Congreso Nacional de Seguridad Vial. Aseguró que uno de los objetivos es “disminuir la siniestralidad en toda la provincia y el país”.
Controles en Plaza San Cayetano dejaron tres motos secuestradas y nueve infracciones en un operativo de prevención realizado este lunes en Mar del Plata.
En el cruce del destacamento La Ballenera, a la altura del kilómetro 9 de la ruta 88 se realizó un operativo de control vehicular en el que se identificaron a 153 personas y una de ellas con 0,18 gramos de marihuana.