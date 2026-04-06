Un operativo de saturación realizado este lunes 6 de abril en la ciudad de Mar del Plata dejó como saldo el secuestro de tres motovehículos y la identificación de más de una decena de personas.

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El procedimiento tuvo lugar en la zona de Plaza San Cayetano, en la intersección de Moreno y Gamal Nasser, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Decimosegunda. La intervención se enmarcó en los operativos de prevención impulsados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Del despliegue participaron efectivos policiales, personal de la Patrulla Municipal y de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), bajo la orden de servicio N° 852/26.

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Según se informó, durante el operativo se identificaron 13 personas y se controlaron cuatro motovehículos, de los cuales tres fueron secuestrados por distintas irregularidades. Además, se labraron nueve infracciones.

Las autoridades indicaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y forma parte de los operativos dinámicos que se intensifican en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y las faltas en general.

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