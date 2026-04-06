Operativo de saturación en Mar del Plata: secuestran motos y labran infracciones
Controles en Plaza San Cayetano dejaron tres motos secuestradas y nueve infracciones en un operativo de prevención realizado este lunes en Mar del Plata.
Controles en Plaza San Cayetano dejaron tres motos secuestradas y nueve infracciones en un operativo de prevención realizado este lunes en Mar del Plata.
Al igual que el operativo realizado días atrás en Plaza Rocha, desde la municipalidad continúan con los controles de tránsito e inspección, en combinación con personal de las distintas áreas como transporte y tránsito, policía y bromatología.
El personal de Tránsito se acercó a Estadio Polideportivo luego de haber recibido varias denuncias. En el lugar se estaba realizando una congregación religiosa.
En una jornada en la que no se registraron accidentes viales, un operativo de tránsito en Constitución y José Ingenieros dejó como saldo cuatro vehículos secuestrados sobre 110 controles.
En un trabajo conjunto entre Transporte y Tránsito, Seguridad y Gobierno, la comuna tomó casi un centenar de denuncias de vecinos al 147 y liberó la vía pública. Fueron trasladados al predio de Santa Paula, donde serán compactados.
La aplicación digital de transporte de pasajeros es ilegal en todo General Pueyrredon a causa de una ordenanza impulsada por el intendente Carlos Arroyo y aprobada por el Concejo Deliberante.
El conductor de un Chevrolet Corsa protagonizó un fuerte siniestro en la intersección de avenida Luro y Francia, donde abandonó su rodado. Horas más tarde, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de Centro de Operaciones y Monitoreo, la Policía pudo localizarlo. Finalmente, el auto fue secue
El Subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, se expresó en relación a la ilegalidad del transporte de pasajeros. Además, ante diferentes testimonios, dijo que “el precio no varía en absoluto”.
Personal de Transporte y Tránsito realizó controles esta mañana en Alberti y la Costa. Además se labraron 36 actas en el lugar.
El hecho ocurrió esta mañana y no hubo heridos. El test de alcoholemia de uno de los conductores dio positivo.