transporte y tránsito

Perdió el control de su auto, chocó contra un poste y se dio a la fuga

El conductor de un Chevrolet Corsa protagonizó un fuerte siniestro en la intersección de avenida Luro y Francia, donde abandonó su rodado. Horas más tarde, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de Centro de Operaciones y Monitoreo, la Policía pudo localizarlo. Finalmente, el auto fue secue