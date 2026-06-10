En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, las cifras más recientes vuelven a encender las alarmas: durante 2025, las muertes por siniestros viales en Argentina crecieron un 8% y alcanzaron a 6248 personas, consolidando una tendencia preocupante que impacta especialmente en los motociclistas.

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Del total de víctimas fatales, el 47% circulaba en moto, lo que confirma el peso creciente de este grupo dentro de la estadística general. En algunas regiones del país, como el NEA, ese porcentaje escala incluso por encima del 61%, evidenciando una concentración del riesgo en este tipo de vehículo.

El dato se inscribe en un contexto más amplio: en los últimos 25 años, 179.062 personas murieron en el tránsito en Argentina, mientras millones sufrieron lesiones, muchas de ellas con consecuencias permanentes. Sin embargo, el incremento reciente marca un punto de inflexión que preocupa a especialistas.

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Desde Luchemos por la Vida advierten que la motocicleta combina múltiples factores de vulnerabilidad: ausencia de protección estructural, menor visibilidad y una mayor exposición del conductor ante cualquier impacto.

Un estudio reciente de la organización detectó, además, comportamientos de riesgo extendidos. Entre ellos, el uso incorrecto o la falta de casco, un elemento clave cuya ausencia cuadruplica las probabilidades de muerte en un choque.

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Las diferencias son marcadas según la zona. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el uso de casco alcanza el 99%, en el conurbano bonaerense desciende al 80%, con un 20% de motociclistas que directamente no lo utiliza. A esto se suma otro problema: una parte significativa lo usa únicamente para evitar sanciones, sin una real percepción del riesgo.

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Entrevistas realizadas en el marco de un estudio sobre esta problemática revelaron otro dato crítico: la falta total de capacitación en conducción segura. Ninguno de los encuestados había recibido formación específica ni información sobre protección vial.

Frente a este escenario, la ONG reclama la implementación urgente de políticas públicas más estrictas: capacitación obligatoria al otorgar licencias, controles más frecuentes, regulación del equipamiento de seguridad y mayor responsabilidad por parte de las empresas que emplean motociclistas.

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Argentina asumió ante la ONU el compromiso de reducir a la mitad la mortalidad vial para 2030. Sin embargo, el aumento registrado en el último año y la alta incidencia de las motos en las estadísticas reflejan que el desafío está lejos de resolverse.