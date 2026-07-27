Este lunes se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una jornada destinada a generar conciencia sobre la situación de miles de animales que sobreviven en la vía pública y necesitan una familia que les brinde protección y afecto.

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La iniciativa nació en 2008 por impulso del chileno Ignacio Gac, quien eligió esta fecha para llamar la atención sobre el sufrimiento de los perros abandonados en América Latina, especialmente durante el invierno, cuando las bajas temperaturas agravan sus condiciones de vida.

Además de fomentar la adopción, la conmemoración busca remarcar la importancia de la castración, la vacunación y la tenencia responsable. En distintos lugares, organizaciones proteccionistas y voluntarios realizan campañas, charlas educativas y actividades para asistir a los animales sin hogar.

La fecha también reconoce la tarea de quienes rescatan perros de la calle, los alimentan, les brindan atención veterinaria y trabajan para encontrarles una familia definitiva.

Adoptar implica asumir un compromiso a largo plazo. Alimentación, controles de salud, afecto y cuidados cotidianos son fundamentales para garantizar una vida digna y evitar nuevos casos de abandono.

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