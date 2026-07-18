Los pagos con código QR siguen ganando protagonismo en la Argentina y alcanzaron un nuevo hito. Durante mayo se registraron 103,7 millones de transferencias interoperables iniciadas mediante QR, la cifra mensual más alta desde que comenzó a implementarse este sistema, de acuerdo con el último Informe de Pagos Minoristas elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El crecimiento refleja un cambio cada vez más marcado en los hábitos de consumo. La posibilidad de pagar desde una aplicación bancaria o una billetera virtual, sin importar qué plataforma utilice el comercio, convirtió al QR interoperable en una de las herramientas más utilizadas para realizar compras y transferencias de dinero de manera inmediata.

Las estadísticas oficiales muestran que en mayo las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron un total de 759,9 millones de operaciones, lo que representó un incremento interanual del 26,6%. Dentro de ese universo, 102,5 millones correspondieron a pagos realizados mediante códigos QR interoperables, equivalentes al 98,8% del total de las transferencias de ese tipo.

El avance de esta modalidad también está relacionado con la expansión de las billeteras digitales y la integración entre bancos y empresas de servicios financieros, que permite a los usuarios operar con mayor facilidad desde una única aplicación, independientemente del proveedor del comercio donde realizan la compra.

Este crecimiento, sin embargo, también implica nuevos desafíos para el sistema financiero. El aumento constante de las operaciones exige una infraestructura tecnológica cada vez más robusta, capaz de procesar millones de transacciones en tiempo real y reforzar los mecanismos de seguridad para prevenir fraudes y garantizar la continuidad del servicio.

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La tendencia también quedó reflejada en el Global Payments Report 2026, que señaló que durante 2025 las billeteras digitales representaron el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos y el 39% de las operaciones de comercio electrónico en Argentina, consolidando el protagonismo de los medios de pago digitales.

Con estos números, el QR interoperable reafirma su lugar como uno de los principales instrumentos de pago del país y todo indica que su utilización continuará creciendo en los próximos meses, acompañando la transformación digital del sistema financiero argentino.

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