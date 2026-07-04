Mar del Plata se consolida como una de las plazas inmobiliarias más dinámicas fuera del AMBA, al concentrar más del 85% de los contactos en la Costa Atlántica, según datos aportados por el portal especializado Zonaprop.

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A diferencia de otros destinos turísticos, el mercado marplatense mantiene actividad durante todo el año, impulsado tanto por la demanda residencial como por el interés estacional, lo que le otorga mayor estabilidad frente a otras plazas.

El perfil de los compradores refleja esta tendencia: el 82% de las búsquedas corresponde a personas mayores de 45 años, mientras que el segmento de 25 a 35 años representa otro 34%. Las zonas más demandadas son Centro, La Perla y Chauvín.

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En cuanto a precios, el valor del metro cuadrado se ubica en USD 1993, con una tendencia alcista sostenida desde abril de 2025. Este nivel es un 19% inferior al de la Ciudad de Buenos Aires, lo que mantiene el atractivo para inversores. Un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de USD 109.074.

Dentro de la ciudad, Playa Grande lidera los precios con USD 3.405/m², seguida por Alem y Lomas de Stella Maris. En contraste, barrios como Aeroparque y 9 de Julio presentan valores más accesibles.

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El dinamismo también se observa en la oferta: los terrenos crecieron un 11% interanual y los locales comerciales un 29%, mientras que el volumen total de publicaciones aumentó un 5% en el último año.

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