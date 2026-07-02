Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento del movimiento turístico, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un amplio operativo de fiscalización en las principales rutas del país. El despliegue comenzó el 1° de julio y se mantendrá hasta el 5 de agosto, con controles distribuidos en 21 puntos estratégicos de 19 provincias.

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El objetivo es reforzar la seguridad vial en los corredores más transitados hacia destinos turísticos, especialmente aquellos vinculados a la nieve, la montaña, las termas y la costa atlántica, donde se espera una mayor circulación de vehículos durante el receso.

El operativo combinará puestos de control fijos, móviles y dinámicos, que cambiarán de ubicación de manera permanente para evitar que los conductores puedan anticiparlos mediante aplicaciones de navegación o publicaciones en redes sociales. La estrategia apunta a incrementar la capacidad de fiscalización y desalentar conductas de riesgo al volante.

Durante los procedimientos, los agentes controlarán la documentación obligatoria para circular, realizarán test de alcoholemia y verificarán el uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI). También fiscalizarán el respeto a los límites de velocidad, las maniobras de sobrepaso, el uso de casco en motociclistas y, en las zonas donde las condiciones climáticas lo requieran, la utilización de cadenas para nieve.

Para reforzar las tareas, la ANSV desplegará patrulleros, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y drones, que permitirán detectar infracciones desde el aire y monitorear la circulación en distintos corredores turísticos. En varios de los operativos también participará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) junto con fuerzas provinciales y municipales, especialmente en los controles sobre transporte de pasajeros.

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Desde el organismo nacional remarcaron que el propósito de estas acciones es reducir la cantidad de siniestros viales durante una de las épocas de mayor movimiento turístico del año, promoviendo el cumplimiento de las normas de tránsito y una conducción responsable en las rutas argentinas.

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