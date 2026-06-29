Un proyecto de ley presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires propone otorgar un día hábil de licencia con goce íntegro de haberes a los trabajadores de la administración pública bonaerense que atraviesen la muerte de una mascota o animal de compañía. La iniciativa fue impulsada por el senador Marcelo "Chuby" Leguizamón, presidente del bloque Hechos–UCR Identidad, y plantea modificar la Ley 10.430, que regula el régimen de empleo público provincial.

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De aprobarse, la licencia podrá utilizarse dentro de los tres días posteriores al fallecimiento del animal y alcanzará a todos los agentes de la administración pública bonaerense, independientemente del régimen estatutario, escalafonario o convencional bajo el que se desempeñen.

Para acceder al beneficio, el trabajador deberá presentar un certificado de defunción emitido por un médico veterinario. Además, la mascota deberá estar registrada oficialmente a nombre del solicitante en un Registro de Mascotas y Animales de Compañía, cuya creación también contempla el proyecto como mecanismo para acreditar el vínculo entre el empleado y el animal.

Entre los fundamentos de la iniciativa se sostiene que el rol de las mascotas dentro de las familias cambió de manera significativa en los últimos años y que, en muchos hogares, son consideradas un integrante más del núcleo familiar. En ese sentido, el proyecto remarca que diversos estudios y especialistas reconocen que la pérdida de un animal de compañía puede generar un proceso de duelo con efectos emocionales y psicológicos comparables a otras pérdidas afectivas.

La propuesta también busca adecuar la legislación laboral a esa realidad social, incorporando una licencia específica que actualmente no está contemplada en la normativa bonaerense. Según sus impulsores, el objetivo es brindar una herramienta de acompañamiento a los trabajadores sin generar desigualdades entre los distintos regímenes que integran la administración pública provincial.

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Asimismo, el proyecto toma como referencia antecedentes de otros países que ya incorporaron licencias similares y propone un criterio uniforme para todo el Estado bonaerense. Sus autores consideran que el permiso de un día, junto con la exigencia de documentación veterinaria y un registro oficial de mascotas, constituye una medida equilibrada que reconoce el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, al tiempo que garantiza mecanismos de control para su implementación.

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