El rol del envoltorio en el éxito de un producto es indiscutible. Frente al avance de la digitalización y la consecuente caída de la folletería tradicional, Gráfica Tucumán -una pyme familiar de Mar del Plata con más de 25 años de trayectoria- supo reconvertirse con éxito para convertirse en un referente del packaging estructural de alta gama.

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Al respecto, Guillermo Dauverne, dueño de la firma, aseguró en diálogo con +Chance por La100 Mar del Plata, que el embalaje representa “la primera conexión que tiene el producto con el cliente”, y sostuvo con firmeza que la decisión de compra se define a partir de este elemento. Según el empresario, un buen diseño no se limita únicamente a los artículos para obsequio, sino que impacta directamente en el consumidor personal.

“Uno se siente agasajado con una buena cajita, con un buen envoltorio; en la forma en cómo lo comunicás, en las texturas...”, señaló. En ese sentido, destacó el factor multisensorial del formato físico al señalar que “a la gente le gusta agarrar: ‘Uy, qué bueno que está este, me lo llevo, lo regalo o me lo quedo’”.

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El éxito y crecimiento actual de la firma se basan en un modelo de negocio que rechaza las plantillas genéricas en favor del diseño estructural personalizado, desarrollando envases desde cero y a medida para cada producto. Esta versatilidad se refleja en proyectos locales muy singulares. Al ser consultado por una colaboración reciente con el emblemático muelle de Mar del Plata, Dauverne recordó con entusiasmo al comerciante y confirmó la creación de unos llamativos contenedores con forma de embarcación para el despacho de rabas.

Este tipo de desarrollos demuestra que el negocio ha trascendido los formatos tradicionales. Dauverne explicó que el enfoque actual va mucho más allá de la impresión convencional, ya que hoy en día todo responde a una ingeniería de moldes donde todo es estructural, liderando esa área más allá del diseño gráfico. Para sostener este posicionamiento, la empresa familiar realizó recientemente una importante inversión en maquinaria importada desde China, destinada a los procesos de terminación tales como dar brillo, laminado y relieve.

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Estos detalles son, a su entender, los que marcan la diferencia comercial: “Eso hace que el producto sea importante y venda más. Uno está acostumbrado a tocar la marca en algún packaging y sentir el relieve, que sea brilloso. Eso lo hacemos nosotros con esto nuevo”, aclaró, precisando que esta tecnología se aplica de manera integral tanto a su línea de bolsas como de cajas.

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A la par de esta avanzada tecnológica, la incorporación de materiales ecológicos para alinearse con las exigencias de sustentabilidad de los mercados globales consolidó a la empresa como un eslabón clave para más de 100 marcas premium en sectores como la cosmética de lujo, el gin artesanal y la gastronomía gourmet, donde incluso han desarrollado estuches para alfajores premiados. Como resultado, su producción ya trascendió las fronteras locales para exportar a Uruguay, Chile y Brasil, un crecimiento que recientemente le valió un reconocimiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon por su trayectoria y aporte al desarrollo industrial de la región.

Aunque el foco estratégico actual de Gráfica Tucumán está puesto firmemente en el sector del embalaje, Dauverne recordó que no han abandonado sus raíces editoriales, concluyendo que, si bien el packaging es su nicho principal, el libro sigue estando muy presente en sus talleres.

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