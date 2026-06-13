Con millones de personas siguiendo cada detalle del Mundial 2026, los ciberdelincuentes encontraron una nueva oportunidad para desplegar estafas digitales. Expertos en seguridad informática advirtieron sobre la proliferación de páginas falsas que ofrecen transmisiones gratuitas de los partidos, una estrategia diseñada para captar usuarios y quedarse con sus datos personales.

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Los sitios fraudulentos suelen difundirse a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos y anuncios que aparentan ser legítimos. En muchos casos replican la estética de plataformas oficiales, utilizan nombres similares a los de servicios reconocidos e incluso incorporan logotipos y diseños que dificultan distinguirlos de los portales auténticos.

Una de las modalidades más frecuentes consiste en solicitar un registro previo para acceder a la supuesta transmisión. Durante ese proceso, las víctimas ingresan correos electrónicos, contraseñas y otra información privada que luego queda en manos de los estafadores. En algunos casos también se solicitan datos de tarjetas de crédito bajo el argumento de verificar la identidad o habilitar una prueba gratuita.

Los especialistas también advirtieron sobre la descarga de archivos o aplicaciones que algunas de estas páginas exigen instalar para visualizar los encuentros. Detrás de esos programas pueden ocultarse virus y otros tipos de software malicioso capaces de capturar claves de acceso, obtener información financiera, acceder a billeteras virtuales o incluso tomar control del dispositivo.

Otro de los métodos utilizados consiste en ofrecer el inicio de sesión mediante cuentas de Google, Facebook u otros servicios populares. Al ingresar las credenciales en formularios falsificados, los usuarios entregan involuntariamente el acceso a sus cuentas personales.

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Las empresas de ciberseguridad remarcan que la combinación entre la ansiedad por ver un partido en vivo y el aspecto profesional de muchas de estas páginas aumenta considerablemente el riesgo de caer en la trampa. Por eso recomiendan utilizar únicamente plataformas oficiales o autorizadas, verificar cuidadosamente las direcciones web y desconfiar de cualquier oferta que prometa acceso gratuito a contenidos que habitualmente son pagos.

En un contexto de máxima atención mundial sobre el torneo, los expertos advierten que la mejor defensa sigue siendo la prevención. Antes de ingresar datos personales o descargar archivos, recomiendan comprobar que el sitio sea legítimo para evitar que una simple búsqueda para ver un partido termine convirtiéndose en un problema de seguridad digital.

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